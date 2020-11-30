بيت لحم: قرارٌ بإغلاق ثلاث مدارس بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الاثنين، إغلاق ثلاث مدارس بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفادت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، بأنه تقرر إغلاق مدارس، ذكور الصديق الاساسية في قرية حوسان غرب بيت لحم حتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد إصابة ثلاثة معلمين، وبنات بيت جالا الثانوية لمدة 48 ساعة، بسبب إصابة معلمة، وأربع طالبات، وروابي القدس الثانوية في بلدة العبيدية شرقا لمدة 48 ساعة بعد اصابة معلمة وطالبتين.



وأضافت المديرية أن هذا الإجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.