بعد 15 شهرًا في سجونه.. الاحتلال يفرج عن الأسيرة ميس أبو غوش

ميس أبو غوش

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الأسيرة الطالبة ميس أبو غوش (23 عامًا)، من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بعد قضاء 15 شهرًا في سجون الاحتلال.



وتم الافراج عن الأسيرة أبو غوش من سجن (الدامون)، حيث كان استقبالها على حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية، أفراد من عائلتها، وزميلاتها المحررات، والدكتورة وداد البرغوثي والدة الأسير قسام البرغوثي، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وفور الإفراج عنها، قالت أبو غوش في تصريحات لعدد من الصحفيين لدى وصولها حاجز الجلمة: إن مصلحة سجون الاحتلال لا تراعي صحة الأسيرات في ظل الأجواء الباردة مع دخول فصل الشتاء.