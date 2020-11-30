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شؤون فلسطينية

قوات القمع تقتحم سجن (عسقلان) وتجري عمليات تفتيش وتخريب واسعة

قوات القمع تقتحم سجن (عسقلان) وتجري عمليات تفتيش وتخريب واسعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم الأسرى في سجن (عسقلان)، والذي يقبع فيه قرابة 45 أسيراً، منهم أسرى مرضى.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عملية التفتيش والتخريب داخل القسم استمرت من الساعة الخامسة فجراً، حتى الواحدة ظهراً.

يُشار إلى أن عمليات الاقتحام تُشكل إحدى أبرز السياسات التنكيلية التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، ومنذ بداية العام الماضي، صعّدت من عمليات الاقتحام والتفتيش داخل أقسام الأسرى، حيث سُجلت أعنف عمليات الاقتحام في سجون (عوفر)، و(النقب)، و(ريمون)، تحديداً منذ شباط العام الماضي واستمرت حتى العام الجاري، وكان آخرها في سجن (عوفر) الذي شهد أعنف الاقتحامات خلال العام الجاري.

ومن الجدير ذكره أن سجن (عسقلان) فيه قسم واحد مخصص للأسرى الأمنيين.

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