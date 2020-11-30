بالولايات المتحدة وأوروبا.. "موديرنا" تتقدم بطلبات ترخيص للقاحها ضد فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شركة "موديرنا" الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها ستتقدم بطلبات ترخيص للقاحها ضد فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة وأوروبا، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
أكدت شركة "موديرنا" الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها ستتقدم بطلبات ترخيص للقاحها ضد فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة وأوروبا، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
وكانت الشركة أعلنت قبل نحو أسبوعين، بأن نسبة فعالية اللقاح، نسبة 94.5%، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.
وإذا ثبت مستوى الفعالية هذا نفسه لدى السكان بصورة إجمالية، فسيكون هذا أحد اللقاحات الأكثر فعاليةً في العالم، شبيها باللقاح ضد الحصبة الفعال بنسبة 97% على جرعتين، وفق المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وإذا ثبت مستوى الفعالية هذا نفسه لدى السكان بصورة إجمالية، فسيكون هذا أحد اللقاحات الأكثر فعاليةً في العالم، شبيها باللقاح ضد الحصبة الفعال بنسبة 97% على جرعتين، وفق المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
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