مجلس الأمن القومي الإيراني: أجهزة الكترونية معقدة ومتنوعة اُستخدمت بعملية اغتيال زاده

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، تفاصيل جديدة بشأن حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة.





ونقل الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، هذه التفاصيل عن وسائل إعلام في إيران، مشيراً إلى أنه تم اغتياله باستخدام سلاح آلي يعمل بالتحكم عن بعد، وليس بواسطة مجموعة من المنفذين.





وأضاف: أن السلاح الآلي، الذي يتم التحكم به عن بعد، كان مثبتاً على سيارة "نيسان" وضعت على بعد 150 متراً من سيارة زادة، وأطلقت النار نحوها ما دفع زادة ومرافقيه للخروج من سيارته المصفحة، معتقداً بوجود خلل في السيارة.



