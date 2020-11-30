المفتي العام يدين هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية المؤدي للمسجد الأقصى





واعتبر أن هذا الاعتداء جزء لا يتجزأ من مسلسل الاعتداءات الممنهجة على المقدسات الإسلامية، مؤكداً على أنها بهذا العدوان تنتهك ما دعت إليه الشرائع السماوية وكفلته القوانين والأعراف الدولية من ضمان لكرامة الإنسان حياً وميتاً، وهذه ليست الاعتداءات الأولى من نوعها، بل سبقها كثير، وهي في تزايد مستمر، ووصلت إلى مراحل خطيرة جدّاً لا يمكن السكوت عنها.



وطالب المجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات مختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على مقدسات المسلمين ومنع السلطات الإسرائيلية من التمادي في عدوانها على البشر والحجر والشجر في مدينتا المقدسة.



رام الله - دنيا الوطندان الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية المؤدي إلى المقبرة فالمسجد الأقصى المبارك، لتنفيذ مخطط "مسار الحديقة التوراتية" في المكان، في مشهد عدواني واضح يمس بقدسية المقبرة، وما فيها من الشهداء والأموات.وقال: إن سلطات الاحتلال تصر على المضي في غيها وعدوانها ضد القدس ومقدساتها بحجج واهية، مضيفاً أن هذا العدوان يهدف إلى السيطرة على مداخل المسجد الأقصى المبارك، وبيّن سماحته أن هذا الدرج يوصل إلى أرض مقبرة الشهداء، التي هي امتداد لمقبرة اليوسفية من الجهة الشمالية".