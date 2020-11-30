شؤون فلسطينية

تحذيرات من تسارع عمليات إحلال اليهود بدلاً من الفلسطينيين بالقدس

تحذيرات من تسارع عمليات إحلال اليهود بدلاً من الفلسطينيين بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
بشكل متسارع تعمل سلطات الاحتلال على تهويد مدينة القدس، وتطبيق ما يعرف بمشروع "القدس الكبرى".

ويسعى الاحتلال لتنفيذ مخططاته بعدة طرق من ضمنها حملة تهجير جديدة لعشرات التجمعات الفلسطينية وعمليات الهدم المستمرة وتوسيع وبناء مستوطنات جديدة، إضافة لسحب الهويات من المواطنين المقدسيين.

مشروع القدس الكبرى

 وأكد مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، وخبير الاستيطان خليل التفكجي أن ما يجري الآن في مدينة القدس من بناء استيطاني متسارع بالإضافة إلى سياسة هدم المنازل يأتي في إطار تنفيذ صفقة القرن، بكل وضوح والتي تسعى لوجود أغلبيه يهودية وأقلية فلسطينية في المدينة.

وأوضح التفكجي أن ذلك يتم من خلال بناء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة في مدينه القدس، لأن الاحتلال يريد أن تصبح المدينة عاصمة له وهناك هدف استراتيجي واحد هو وجود 88 % يهود 12 % عرب وهذا ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية المخطط لها من خلال مشروه القدس الكبرى الذي يقوم على طرد السكان الفلسطينيين واحلال اليهود بدلا منهم.

وأضاف التفكجي أن الاحتلال يريد بناء 58 ألف وحده استيطانية قبل نهاية 2020 وهذا الأمر يتم عبر توسيع مستوطنات قائمة وبناء جديدة، لافتا الى أنه نفذ عدداً كبيراً من هذه المشاريع مثل رمات شلومو وبناء 1600 وحدة سكنية فيها والتي تقع على أراضي شعفاط، وبناء 1700 وحدة سكنية في منطقه جيلو و1200 وحدة سكنية في منطقه جبل أبو غنيم.

وأضاف التفكجي أن الاحتلال أنهى العمل تحت الأرض وخرج ليتم عمله إلى ما فوق الأرض، من خلال ربط طرق المستعمرات والشوارع وبناء الأنفاق كما يحدث في منطقة صور باهر فيما يعرف بالشارع الأمريكي والقطار الذي يربط بين تل ابيب ومدينه القدس، مؤكدا أن ذلك كله يكون ضمن ربط المستعمرات ببعضها لإقامة القدس الكبرى من وجهه نظر الاحتلال التي ستكون بأغلبية يهودية وأقلية فلسطينية.

عملية إحلال

 بدوره يرى زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن الاحتلال يحاول تغيير هيكلية ومعالم القدس وتاريخها عبر مشروعين كبيرين أولها مشروع الشوارع الموجودة حاليا ومشروع آخر يُعرف بالسيليكون.

وأوضح الحموري أن أي مشروع تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه في القدس بالتأكيد لن يكون مطلقاً في صالح الفلسطينيين.

وشدد الحموري على أن الاحتلال هدفه الأساسي من عمليات شق الطرق وتوسيعها هو التضييق على المقدسيين بحجة تحسين الظروف والبنية التحتية والتي تهدف في الحقيقة لربط المستوطنات.

وقال الحموري: "المناطق التي تحتوي على فنادق وأماكن عالية وتقع ضمنها وزارة الداخلية للاحتلال يوسع الشارع فيها إلى 25متراً على حساب أراضي وممتلكات الفلسطينيين في منطقة وادي الجوز وهذه عملية إحلال واضحة لليهود.

ولفت الحموري الى أن كل الشوارع والبنية التحتية والكليات التكنولوجية الإسرائيلية لن تنفع أو تخدم الفلسطينيين، إنما هي موجودة فقط لخدمة المستوطنين.

يذكر أن مشروع القدس الكبرى، هو أول إطار تخطيطي يتعامل مع القدس كوحدة حضرية واحدة، ويعمل كخريطة ومخطط إلزامي لاستخدام الأراضي وأغراض التخطيط الحضري الأخرى.

وترتكز الخطة على أهداف ديمغرافية تسعى إلى رفع نسبة اليهود في القدس إلى 88% وخفض نسبة الفلسطينيين إلى 12% بحلول العام 2030.

وفي هذا الإطار، تمت مصادرة 35% من الأراضي "للمنفعة العامة"، وتصنيف 22% من الأراضي "كأراضٍ خضراء" يمنع البناء بها، في حين بقي 30% من الأراضي غير مخطط، مما يبقي على 13% يسمح فيها بالبناء الفلسطيني، إلا أن الكثير من هذه المناطق أصبح مكتظاً منذ الآن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تحدد أماكن السكن الفلسطينية في المناطق الشمالية والجنوبية من القدس، وتحد النمو حول البلدة القديمة من القدس، حيث يتسارع النمو والتطور السكاني الاسرائيلي.

ويرتبط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، بمصادرة الأراضي بشكل مباشر.

أخبار ذات صلة

المفتي العام يدين هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية المؤدي للمسجد الأقصى

المفتي العام يدين هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية المؤدي للمسجد الأقصى

وكيل وزارة الاقتصاد بغزة يصدر قرار بشأن متطلبات ترخيص خدمة الدفع الالكتروني

وكيل وزارة الاقتصاد بغزة يصدر قرار بشأن متطلبات ترخيص خدمة الدفع الالكتروني

الديمقراطية: ندين السياسة الإسرائيلية في السطو على أموال المقاصة وحقوق الأسرى

الديمقراطية: ندين السياسة الإسرائيلية في السطو على أموال المقاصة وحقوق الأسرى

عشراوي تطالب الاسرة الدولية بعملية تصحيح جادة لرفع الظلم عن شعبنا

عشراوي تطالب الاسرة الدولية بعملية تصحيح جادة لرفع الظلم عن شعبنا

النضال الشعبي: الاقتطاع من اموال المقاصة قرصنة وتضع علامة سؤال على الاتفاق

النضال الشعبي: الاقتطاع من اموال المقاصة قرصنة وتضع علامة سؤال على الاتفاق

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

العاهل المغربي يؤكد تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقه المشروعة

العاهل المغربي يؤكد تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقه المشروعة

تعليق الدوام في مدرسة ذكور جيت في قلقيلية لـ 10 أيام بسبب (كورونا)

تعليق الدوام في مدرسة ذكور جيت في قلقيلية لـ 10 أيام بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

المفتي العام يدين هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية المؤدي للمسجد الأقصى

المفتي العام يدين هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية المؤدي للمسجد الأقصى

تحذيرات من تسارع عمليات إحلال اليهود بدلاً من الفلسطينيين بالقدس

تحذيرات من تسارع عمليات إحلال اليهود بدلاً من الفلسطينيين بالقدس

وكيل وزارة الاقتصاد بغزة يصدر قرار بشأن متطلبات ترخيص خدمة الدفع الالكتروني

وكيل وزارة الاقتصاد بغزة يصدر قرار بشأن متطلبات ترخيص خدمة الدفع الالكتروني

الديمقراطية: ندين السياسة الإسرائيلية في السطو على أموال المقاصة وحقوق الأسرى

الديمقراطية: ندين السياسة الإسرائيلية في السطو على أموال المقاصة وحقوق الأسرى

عشراوي تطالب الاسرة الدولية بعملية تصحيح جادة لرفع الظلم عن شعبنا

عشراوي تطالب الاسرة الدولية بعملية تصحيح جادة لرفع الظلم عن شعبنا

النضال الشعبي: الاقتطاع من اموال المقاصة قرصنة وتضع علامة سؤال على الاتفاق

النضال الشعبي: الاقتطاع من اموال المقاصة قرصنة وتضع علامة سؤال على الاتفاق

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

تعليق الدوام في مدرسة ذكور جيت في قلقيلية لـ 10 أيام بسبب (كورونا)

تعليق الدوام في مدرسة ذكور جيت في قلقيلية لـ 10 أيام بسبب (كورونا)

منوعات

ابنة هيفاء وهبي: &#34;الناس تابعوني بسبب حبهم لإمي&#34;

ابنة هيفاء وهبي: "الناس تابعوني بسبب حبهم لإمي"

شاهد: (ضيافة) يكرم كبار النجوم العربية والعالمية

شاهد: (ضيافة) يكرم كبار النجوم العربية والعالمية

والدة حلا الترك تهدد: العين بالعين والسن بالسن

والدة حلا الترك تهدد: العين بالعين والسن بالسن

درة تستعرض فستان زفافها الأبيض من جديد..والجمهور يتغزل بجمالها

درة تستعرض فستان زفافها الأبيض من جديد..والجمهور يتغزل بجمالها

الدكتورة خلود: كسرت الخوف اللي فيني لأني رايحة أسوي مسحة (كورونا)

الدكتورة خلود: كسرت الخوف اللي فيني لأني رايحة أسوي مسحة (كورونا)

ابنة شريف منير تهاجم الشائعات المتداولة بخصوص انفصال عمرو دياب عن الشربيني

ابنة شريف منير تهاجم الشائعات المتداولة بخصوص انفصال عمرو دياب عن الشربيني

شاهد: جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها ووصلة رقص لأصالة وجنات

شاهد: جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها ووصلة رقص لأصالة وجنات

والدة مذيعة كويتية: &#34;ايش ذا اللبس الخالع..عيب&#34;

والدة مذيعة كويتية: "ايش ذا اللبس الخالع..عيب"

شاهد: معجبو نوال الزغبي يتداولون فيديو لها من 22 عام

شاهد: معجبو نوال الزغبي يتداولون فيديو لها من 22 عام

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

عربي

اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة

اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة

القنصلية السعودية في هونغ كونغ تُحذر رعاياها من حمل هذا الشيء

القنصلية السعودية في هونغ كونغ تُحذر رعاياها من حمل هذا الشيء

لبنان... إعادة فتح تدريجي للبلاد بعد إقفال عام دام أسبوعين بسبب (كورونا)

لبنان... إعادة فتح تدريجي للبلاد بعد إقفال عام دام أسبوعين بسبب (كورونا)

حمدوك: حكومة السودان المقبلة ستضم 25 إلى 26 وزيراً

حمدوك: حكومة السودان المقبلة ستضم 25 إلى 26 وزيراً