وكيل وزارة الاقتصاد بغزة يصدر قرار بشأن متطلبات ترخيص خدمة الدفع الالكتروني





وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن قرار وكيل الوزارة ينص على، ان تلتزم الشركات المالية الراغبة في إضافة تقديم خدمات الدفع الالكتروني الي غايات الشركة بتقديم الحصول على الموافقة المبدئية لترخيص الخدمة وارفاق الأوراق والمستندات اللازمة لذلك.





وأوضح البيان ان المستندات المطلوب ارفاقها في الطلب تتمثل في الموافقة الفنية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات ذات الاختصاص.وجاء هذه القرار لتلبية ومواكبة تقديم الخدمات الإلكترونية لإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة وبأقل التكاليف.



رام الله - دنيا الوطنأصدر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، قرارا بشأن متطلبات وزارة الاقتصاد الوطني للموافقة على ترخيص خدمات الدفع الالكتروني.