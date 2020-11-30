محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي محمود أبو عياش والقاضي عزات عبد الله حكماً بإدانة متهم بتهمة القتل العمد سنداً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمعدلة بالأمر رقم 268 لعام 1968 وحكمت عليه بالسجن المؤبد.



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة رامي الشيخ، بعد إحالة نيابة الخليل الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام.