اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة



وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية؛ لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

رام الله - دنيا الوطنكشفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الجماعات الحوثية، أطلقت صاروخاً بالستياً صباح الاثنين من محافظة عمران، وقد سقط داخل محافظة صعدة في اليمن.وصرح المتحدث الرسمي، باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن الجماعات الحوثية، أطلقت الصاروخ ليسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأوضح العميد المالكي، استمرار الجماعات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ البالستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.