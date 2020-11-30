الصحة: تسجيل 15 حالة وفاة و2062 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 78.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية " نابلس (3)، جنين (1)، الخليل (2)، رام الله والبيرة (1)، طولكرم (3)، و5 حالات وفاة في قطاع غزة.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (24)، جنين (59)، نابلس (240)، طولكرم (49)، رام الله والبيرة (111)، طوباس (40)، سلفيت (24)، قلقيلية (19)، أريحا والأغوار (7)، بيت لحم (130)، قطاع غزة (450).



وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 2062 إصابة، توزعت حسب التالي: الخليل (236)، نابلس (318)، بيت لحم (134)، قلقيلية (52)، رام الله والبيرة (176)، جنين (149)، أريحا والأغوار (13)، سلفيت (38)، طولكرم (109)، طوباس (48)، ضواحي القدس (41)، قطاع غزة (748).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 66 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.