25 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 25 مستوطناً، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن هؤلاء المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.