الشرطة بغزة توقف 125 مواطناً لمخالفتهم قرار حظر التجول المسائي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف 125 مواطناً، بسبب مخالفتهم قرار حظر التجول المسائي.



وأشارت الشرطة في تصريح لها، إلى أن ذلك، جاء خلال متابعتها اليومية لإجراءات السلامة والوقاية لمنع انتشار فيروس (كورونا).



وقالت الشرطة: "تم توقف كذلك 378 سائقاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وتحرير 43 مخالفة لمركبات، خالفت الالتزام بإجراءات السلامة".