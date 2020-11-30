التنمية الاجتماعية بغزة تُحدد الفئة المستفيدة من المنحة القطرية





وبينت الوزارة، أن من سيستفيد من هذه الدفعة، من استلم أقل من 15 مرة، ومن استلتم 15 مرة وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط، نافية في الوقت ذاته، وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة، مؤكدة أنه تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.



ونوهت الوزارة إلى أن عملية التوزيع، ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، حفاظاً على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي وبإشراف كامل من الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، أن البدء في صرف المساعدات النقدية من المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة سيبدأ يوم الخميس المقبل، الموافق 03/12/2020 م.وأوضحت الوزارة، في تصريح لها نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هناك 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.