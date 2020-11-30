شؤون فلسطينية

محافظة نابلس تُغلق ثلاث مدارس مع تزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

محافظة نابلس تُغلق ثلاث مدارس مع تزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة نابلس، إغلاق ثلاث مدارس بالمحافظة، مع تزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا).

وقررت محافظة نابلس، إغلاق مدارس سمير سعد الدين في المدينة، ومدرسة جماعين الثانوية، ومدرسة بيتا الأساسية المختلطة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما أفادت المحافظة، أنه تم تحرير 140 مخالفة لسائقين لمخالفتهم بروتكولات الوقاية من فيروس (كورونا)، و250 مخالفة بحق أشخاص مخالفين، وأغلقت منشأتين اقتصاديتيْن، ووجهت 16 تنبيهًا لمنشآت أخرى في المحافظة.

كما نفذت فرق التفتيش 156 جولة ميدانية على العديد من المنشآت والمقاهي والمطاعم والمدارس في القرى والمدينة والمخيمات.

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