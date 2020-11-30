الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في يعبد جنوب غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إخطارات بهدم ثلاثة منازل.



وذكر رئيس بلدية يعبد، أمجد عطاطرة، أن سلطات الاحتلال، أخطرت بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء، تعود لكل من: محمد عمر معروف أبو بكر، ورفيق نبيل فارس، وأحمد محمد شناعة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.