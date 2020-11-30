القنصلية السعودية في هونغ كونغ تُحذر رعاياها من حمل هذا الشيء

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذرت القنصلية السعودية في هونغ كونغ، رعاياها من حمل أو إدخال أحد الأغراض المستخدمة في الدفاع عن النفس.



وقالت القنصلية في تغريدة بحسابها على (تويتر): "تنبه القنصلية إلى أن حكومة هونغ كونغ، تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه، وتجرم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



والصاعق الكهربائي أو المسدس الصاعق، هو سلاح كهربائي، صمم بالأساس لإيقاف حركة شخص ما، من دون أن يتسبب ذلك بأضرار جسمية بالغة؛ ويستعمل أفراد الشرطة هذا السلاح في معظم الدول.



ويوصف الصاعق الكهربائي بأنه البديل "الأقل فتكا" من الأسلحة النارية، لذلك تستخدمه أجهزة الشرطة فى معظم الدول فى تفريق المظاهرات أو القبض على المجرمين.



لكن دراسات، حذرت من أن الصاعق الكهربائي، يؤثر بالسلب على صحة القلب، وقد يؤدى إلى سكتة قلبية ثم الوفاة.