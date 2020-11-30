السيسي للرئيس عباس: مستمرون بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة





جاء ذلك، خلال اللقاء، الذي جمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، في جمهورية مصر العربية، للتشاور حول مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد الرئيس عباس، بمواقف جمهورية مصر العربية، ودورها في دعم حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وحضر اللقاء: عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح.



وعن الجانب المصري: وزير الخارجية، سامح شكري، ومدير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، والناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، باسم راضي.



ووصل الرئيس عباس، مساء أمس الأحد، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية، قادماً من المملكة الأردنية الهاشمية.



وكان الرئيس عباس، قد استقبل في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية مصر سامح شكري، وأطلعهما على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسياً ودبلوماسياً؛ لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استمرار بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.