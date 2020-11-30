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شؤون فلسطينية

هيئة المطاعم بغزة تتسلم 250 طرداً غذائياً لعمال القطاع السياحي

هيئة المطاعم بغزة تتسلم 250 طرداً غذائياً لعمال القطاع السياحي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية، أنها تسلمت من شركة مجموعة اليازجي لتعبئة المشروبات الخفيفة "بيبسي" 250 طرداً غذائياً لعمال القطاع السياحي.

وكانت الهيئة، قد أعلنت أن شركة بيبسي أول المستجيبين لمناشدة الهيئة، لإغاثة العاملين في قطاع السياحة، والذي يعتبر من أكثر القطاعات تضرراً بسبب جائحة (كورونا). 

وقالت إيمان عواد: نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم، بأنها تلقت ببالغ التقدير والاحترام، استجابة شركة بيبسي للمناشدة، وذلك من خلال استعداد الشركة لتقديم 250 طرداً، لسد جزء من احتياجات العاملين في القطاع السياحي، الذين تأثرت أعمالهم بسبب جائحة (كورونا)، بحسب صفحة الهيئة على (فيسبوك).

وشكرت عواد، استجابة شركة بيبسي، معتبرة أن سرعة الاستجابة، تعبر عن وطنية وانتماء هذه الشركة للاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع السياحي الشريكة.

وجددت عواد، مناشدتها لمختلف الشركات والمؤسسات المحلية، بأن تحذو حذو شركة بيبسي، وأن تبادر بتقديم كل ما يمكن من مساعدات وإسناد، لموظفي القطاع السياحي.

وطالبت عواد مختلف مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي، بتعزيز الشراكة مع شركة بيبسي، واعتماد استخدام منتجاتها داخل منشآتهم، وتعزيز الشراكة معها، لتطوير العلاقات والشراكة المتبادلة، بما يخدم القطاع السياحي.

من جانبه، أكد محمود اليازجي، مدير عام شركة مجموعة اليازجي: "بأن استجابته لنداء الهيئة، جاء منطلقاً من رؤية الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة اليازجي، ومختلف مؤسسات، وشركات القطاع السياحي، مشيراً إلى أن تكافل الشركة مع العمال، يأتي في سياق تعزيز قيم التعاون والمساندة الإنسانية والاجتماعية مع مختلف الشرائح الاجتماعية في فلسطين، في ظل ما تعيشه من نتائج خطيرة، بسبب تفشي جائحة (كورونا).

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