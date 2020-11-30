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شؤون فلسطينية

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع، 20646 إصابة.

وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل خمس حالات وفاة، و748 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.






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