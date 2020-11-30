اشتية للموظفين: رواتبكم حق لكم وستأخذون كل ما هو لكم

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية: إن أموال المقاصة هي حق للشعب الفلسطيني، وستعود إلى الشعب الفلسطيني بعد أشهر من الاحتجاز من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وفي مستهل اجتماع مجلس الوزراء، خاطب الموظفين، وقال: "رواتبكم حق لكم، وسوف تأخذون كل ما هو لكم، وهناك فريق فني من وزارة المالية، يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي".



وفي سياق آخر، ذكر اشتية، أن حكومته ستواصل الإجراءات لمواجهة (كورونا) وفق البرنامج المعلن عنه سابقاً، بالإغلاق ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحاً وحتى نهاية الأسبوع مع إغلاق كامل يومي الجمعة والسبت القادمين لكسر سلسلة الوباء.



وأضاف: شعبنا أحوج ما يكون للمزيد من الدعم والإسناد والمؤازرة، وسط اشتداد الضغوط السياسية، وارتفاع وتيرة الهجمة الاستيطانية.



كما أعرب رئيس الوزراء، عن أمله بأن تؤكد (حماس) نفيها لوثيقة انتشرت عبر وسائل الإعلام، تحظر فيها الحركة، إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية، بدعوى الحرص على المنتج الوطني.