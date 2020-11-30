حماية المستهلك: سوق الضفة والقطاع وحدة جغرافية متكاملة ولا يجوز منع منتجات الألبان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دانت أمين سر جمعية حماية المستهلك، رانيا الخيري، قرار منع إدخال المنتجات المحلية المصنعة في المحافظات الشمالية، إلى المحافظات الجنوبية.



وشددت الخيري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين، على أن سوق الضفة والقطاع وحدة جغرافية متكاملة، وليس بينهما استيراد وتصدير، ويجب أن تكون المنافسة صحية بين المنتجات الفلسطينية، وفي الاتجاه الصحيح في إطار استراتيجية وطنية لحماية المنتجات المحلية.



وقالت الخيري: إن المنتجات الفلسطينية لها جودة عالية، وإن المستهلك له الخيار في الاختيار بين هذه المنتجات المحلية، مشيرة إلى أن العائق الوحيد أمام إدخال منتجات القطاع إلى الضفة، هو الاحتلال.