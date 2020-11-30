عرفات: "التجمع" سيُلاحق رموز السلطة قضائياً أمام المحاكم الفلسطينية والدولية لانتهاكها حقوق الموظفين بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور وليد عرفات، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، أن التجمع، قرر ملاحقة بعض رموز السلطة الفلسطينية "الذين مارسوا القهر والظلم والاضطهاد بحق الموظفين" أمام المحاكم الفلسطينية والدولية، وفق قوله.



وقال الدكتور عرفات، في بيان صحفي وصل نسخة منه لـ "دنيا الوطن": "لا توجد حصانة لأي مسؤول في السلطة، ساهم في إذلال الموظفين، وانتهاك كرامتهم، وتشريد عائلاتهم في محافظات غزة، بسبب الإجراءات العنصرية والتمييز الجغرافي للحكومات، التي تولت زمام الأمور في الضفة، خلال العشر سنوات الماضية".



وأضاف: "غزة عنوان من عناوين السيادة الوطنية، ولن نسمح باستمرار انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".