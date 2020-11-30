مسيرة غرب سلفيت تنديداً بقيام الاحتلال بتجريف 50 دونماً مزروعاً بالزيتون

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رام الله - دنيا الوطن

دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، إلى المشاركة الواسعة في المسيرة، التي ستنطلق من صباح اليوم، في منطقة الرأس والمحاجر غرب سلفيت، تنديداً بقيام الاحتلال بتجريف 50 دونماً مزروعاً بالزيتون بالأمس، من أراضي المنطقة لصالح أهداف استعمارية.



وأوضح مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مراد شتيوي، أن الاحتلال يسعى لإقامة بؤرة استيطانية في هذه المنطقة، على حساب أراضي المواطنين، بهدف توسيع مستوطنة (أرئيل)، داعياً المواطنين إلى ضرورة المشاركة في المسيرة.



وأكد شتيوي، على استمرار الفعاليات الشعبية في كل المناطق المستهدفة، خاصة في جنوب شرق نابلس، وفي سلفيت، التي تشهد اعتداءات متكررة على المواطنين وممتلكاتهم، وضرورة دعم

صمود المزارعين وأصحاب الأراضي، لافتاً إلى دور الهيئة في تنظيم هذه الفعاليات الشعبية، ومتابعة هذه الأمور قانونياً، ورفع شكاوى لجهات الاختصاص.