رأفت يدعو لمتابعة العمل لتحقيق رؤية الرئيس بعقد مؤتمر دولي للسلام

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رام الله - دنيا الوطن

شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت على اهمية متابعة العمل على تحقيق رؤية السيد الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.



وقال رأفت في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الإثنين، إن عقد مؤتمر دولي حقيقي تشارك به الدول الكبرى وبمشاركة دول عربية مثل المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية من أجل وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كل الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة عملا بالقرار الدولي رقم ١٩٤.