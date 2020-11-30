رأفت: ندعو لمتابعة العمل لتحقيق رؤية الرئيس عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام

شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رافت، على أهمية متابعة العمل، على تحقيق رؤية الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام.



وقال رافت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين: إن عقد مؤتمر دولي حقيقي، تُشارك به الدول الكبرى، وبمشاركة دول عربية، مثل المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية، من أجل وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي الفلسطينية، التي احتلت عام 1967،

وفي مقدمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطن