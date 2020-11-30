الأوقاف الإسلامية: الاحتلال يعمد إلى تغيير طابع المدينة المقدسة وتهويدها

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، عبد العظيم سلهب: إن اعتداء سلطات الاحتلال، على مقبرة اليوسفية التي تضم قبورًا ونُصُباً تذكارية لشهداء قضوا في حرب عام 67، وهدم الدرج فيها، مرفوض تماماً ولا يمكن أن تقبل به أي شريعة في العالم عدا شريعة الغاب، التي ينتهجها الاحتلال تجاه القدس وأهلها.



وأضاف سلهب في حديث إذاعي، أن الاحتلال الإسرائيلي، يعمد إلى تغيير طابع المدينة المقدسة وتهويدها، من اقتطاع للأراضي، وهدم البيوت، وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.



وأشار سلهب إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الأوقاف، في سبيل التصدي والوقوف في وجه هذه السياسات، التي تسعى لتضييق الخناق أكثر على المقدسيين.