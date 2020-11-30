قمة في القاهرة بين الرئيسين عباس والسيسي اليوم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة.



وأفاد سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير دياب اللوح، بأن الرئيس، سيطلع نظيره المصري خلال اجتماعهما على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، كما سيتشاوران في جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد اللوح على أهمية اللقاء، مشددًا على أن توفير حاضنة عربية في هذه المرحلة في غاية الأهمية، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية.





وأوضح أن اللقاء، يأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على جميع أراضي دولة فلسطين، التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



يشار إلى أن الرئيس عباس، وصل مساء أمس الأحد، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، قادماً من المملكة الأردنية الهاشمية.



وكان الرئيس، قد استقبل في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية مصر، سامح شكري، وأطلعهما على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسياً ودبلوماسياً؛ لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.



ويرافق الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج.