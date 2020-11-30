شؤون فلسطينية

حسام زكي: تنسيق "فلسطيني مصري أردني" لدعم رؤية أبو مازن عقد مؤتمر دولي للسلام

حسام زكي: تنسيق "فلسطيني مصري أردني" لدعم رؤية أبو مازن عقد مؤتمر دولي للسلام
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الرئيس محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية، 
أحمد أبو الغيط، عقدا مساء أمس لقاءً مهماً، جرى خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والخطوات المستقبلية.

وأضاف زكي لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: إن الرئيس محمود عباس، تحدث بشكل واضح وصريح حول الوضع العام الإقليمي والدولي، ونتائج الانتخابات الأمريكية، وتأثيرها على الوضع الفلسطيني، وما هو المطلوب من جامعة الدول العربية، تجاه الوضع الفلسطيني، واحتمالاته المستقبلية.

وجدد زكي، موقف الجامعة العربية، الدائم والثابت، تجاه القضية الفلسطينية، بأنه لا تسوية دون الالتزام بالمرجعيات الشرعية والدولية المتفق عليها، كذلك الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأي خروج عن هذه الثوابت لن ترحب به الجامعة ولن تقرّه، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً فلسطينياً مصرياً
 أردنياً لدعم رؤية الرئيس عباس، عقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد زكي، أن هناك مجموعة من الخطوات العملية، التي يمكن أن تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، بالشكل الذي تحتاجه بعد عدة سنوات من التغييب، التي تعمدته إدارة ترامب، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية من الممكن أن تتعامل بشكل إيجابي وبناّء، وهذا ما يؤهل، ويمهد للفترة القادمة؛ لتشهد ربما الاستئناف المنشود للعملية السلمية، التي توقفت منذ 4 سنوات.

وبيّن زكي، أن جامعة الدول العربية، موقفها واضح تجاه حل الدولتين، ومؤيد لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وحل قضية اللاجئين على أساس الشرعية الدولية.

وأعرب زكي عن أمله في أن تعقد الجامعة العربية قمتها في آذار/ مارس المقبل مباشرة، وأن تكون جائحة (كورونا) منتهية ليتمكن الجميع من الحضور، واللقاء مباشرة.

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