الزق: قرار منع إدخال منتجات الألبان من الضفة لغزة خطير على الوحدة الوطنية والجغرافية

خطير للغاية على الوحدة الوطنية والجغرافية، ويشكل "ضرباً لكل مساعي الوحدة، التي نأمل أن يتم استعادتها، وأن نكون في مواجهة المشروع الأمريكي، بإقامة كيان سياسي في غزة".



وأضاف الزق: أن هناك حديثاً حول التراجع عن هذا القرار، وهذا ما تسعى له جميع فصائل العمل الوطني، التي تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام، وتفعيل الحوار الوطني بشكل أكثر جدية.



رام الله - دنيا الوطنحذر أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، من خطورة قرار منع إدخال منتجات الألبان من الضفة إلى قطاع غزة.وقال الزق لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين: إن هذا القرار