شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد الأسرى المصابين بالسرطان إلى 11

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد الأسرى المصابين بالسرطان إلى 11
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، إصابة ثلاثة أسرى جدد، بمرض السرطان، وهم: عماد أبو رموز، ونضال أبو عاهور، والشب أمل معمّر عرابي؛ ليرتفع عدد الأسرى المصابين بالسرطان في سجون الاحتلال إلى أحد عشر أسيراً.

وقال أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين: ان إدارة سجون الاحتلال، ترفض علاج الأسير أبو رموز، مشيراً إلى أن الأسير أبو عاهو، يعاني من سرطان الكلى بعد مماطلة الاحتلال في غسيل الكلى له، فيما يعاني عرابي من سرطان الرئة.

وأضاف أن الهيئة تواصل اتصالاتها الدولية، خاصة مع الصليب الأحمر؛ لمتابعة أوضاع الأسرى المصابين بالسرطان، لإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وتقديم العلاج لهم، مؤكداً أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، طالبت بتشكيل لجنة طبية لزيارة الأسرى في سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاعهم.

من جهة ثانية، أعلن أبو بكر، شفاء غالبية الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في سجون الاحتلال، دون نقل أي منهم إلى المشفى بسبب الإصابة، مشيراً إلى أن معظم الإصابات كانت بسبب اقتحامات الأقسام، ومن خلال السجانين والاعتقالات اليومية المتواصلة.

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