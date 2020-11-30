جامعة فلسطين تنظم وقفة تضامنية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني















رام الله - دنيا الوطننظمت جامعة فلسطين وقفة تضامنية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "فلسطين قضيتي"، والتي دعت لها الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم"، وشارك بالوقفة كل من: رئيس الجامعة الدكتور جبر الداعور، ونواب رئيس الجامعة ومساعديه، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والدكتور محمد التلباني عضو الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم.وفي كلمة الجامعة أكد الداعور، أن الوقفة تأتي تزامناً مع الوقفة التي تنظمها باقي جامعات الوطن والتي لبت فيها دعوة الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصادر عن الأمم المتحدة، يؤكد أن هناك تعاطفاً دولياً وأممياً مع الشعب الفلسطيني، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأحرار العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، في ظل الغطرسة الإسرائيلية ومخططاتهم الخبيثة، والتي كان آخرها محاولة تمرير (صفقة القرن) وقرار الضم، واللذين فشلا بصمود الفلسطينيين قيادةً وشعباً.ودعا الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء الحالة الفلسطينية المتمثلة بالانقسام الفلسطيني، والذي يصب في صالح الاحتلال، والعمل على رص الصفوف؛ لمواجهة الاحتلال، وتحقيق الهدف بالوصول إلى دولتنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.واختتم رئيس الجامعة كلمته، بنعي المناضل الوطني الكبير والعضو السابق في المجلس الوطني الفلسطيني، حكم بلعاوي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة طويلة من العطاء لفلسطين.