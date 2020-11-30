الصحة بغزة: تسجيل 5 حالات وفاة و748 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 5 حالات وفاة و748 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكدت الصحة، بغزة، أن عدد الإصابات، جاء بعد إجراء 2484 فحصًا مخبريًا، مشيرة إلى تعافي 450 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأوضحت، أن إجمالي تراكمي للمصابين 20646 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9226 حالة، كما أن إجمالي المتعافين 11318 حالة.



وذكرت، أن إجمالي الوفيات 102 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 346 حالة، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 126 حالة.