وزيرة الصحة: المصابون بفيروس (كورونا) في فلسطين أكثر من المتعافين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة يوم الاثنين، أن نسبة المصابين بفيروس (كورونا) أصبحت أكثر من المتعافين، حيث بلغت أعداد الوفيات يوم الأحد 16 حالة وفاة و1927، وكانت الأعداد مقسمة بين 957 مصاباً في المناطق الشمالية و738 مصاباً في المناطق الجنوبية، و232 مصاباً من داخل أسوار القدس، بينهم 67 مريضاً في العناية 12 منهم حالتهم خطيرة.



وبشأن الحديث عن وجود مرضى ملقين في ممرات المشافى في الضفة، نظراً للأعداد الكبيرة، ردت الوزيرة، أن ارتفاع أعداد الإصابات، يحمل مؤشراً خطيراً، كون أن الحالات المصابة بـ (كورونا) والتي تحتاج إلى مشافي زادت، موضحةً أن المشافي في السابق، كانت تستقبل من 10- 15 حالة، أما الآن فهناك 1700 حالة بحاجة إلى مستشفى ورعاية.



وقالت الكيلة لإذاعة (صوت فلسطين): "بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات، إلا أن الجهاز الصحي لازال قادراً على التحمل، موضحةً أن كل العالم، يعاني من نقص الطواقم الطبية في ظل ارتفاع أعداد المصابين بـ (كورونا).



وتابعت: "بالرغم من فتحنا مراكز الرعاية الصحية، إلا أن الأعداد في تزايد"، رافضةً التضخيم في تداول الأخبار.



وبشأن المتوفين، قالت: "إن جميع الذي يتوفون خلال هذه الأيام، هم من أصحاب الأمراض المزمنة".



وبشأن لقاح الانفلونزا الموسمية، بينت أنه سيصل اليوم طعم الإنفلونزا إلى الميناء، معربةً عن أملها أن توزع مطلع الأسبوع المقبل.