شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: المصابون بفيروس (كورونا) في فلسطين أكثر من المتعافين

وزيرة الصحة: المصابون بفيروس (كورونا) في فلسطين أكثر من المتعافين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة يوم الاثنين، أن نسبة المصابين بفيروس (كورونا) أصبحت أكثر من المتعافين، حيث بلغت أعداد الوفيات يوم الأحد 16 حالة وفاة و1927، وكانت الأعداد مقسمة بين 957 مصاباً في المناطق الشمالية و738 مصاباً في المناطق الجنوبية، و232 مصاباً من داخل أسوار القدس، بينهم 67 مريضاً في العناية 12 منهم حالتهم خطيرة.

وبشأن الحديث عن وجود مرضى ملقين في ممرات المشافى في الضفة، نظراً للأعداد الكبيرة، ردت الوزيرة، أن ارتفاع أعداد الإصابات، يحمل مؤشراً خطيراً، كون أن الحالات المصابة بـ (كورونا) والتي تحتاج إلى مشافي زادت، موضحةً أن المشافي في السابق، كانت تستقبل من 10- 15 حالة، أما الآن فهناك 1700 حالة بحاجة إلى مستشفى ورعاية.

وقالت الكيلة لإذاعة (صوت فلسطين): "بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات، إلا أن الجهاز الصحي لازال قادراً على التحمل، موضحةً أن كل العالم، يعاني من نقص الطواقم الطبية في ظل ارتفاع أعداد المصابين بـ (كورونا).

وتابعت: "بالرغم من فتحنا مراكز الرعاية الصحية، إلا أن الأعداد في تزايد"، رافضةً التضخيم في تداول الأخبار.

وبشأن المتوفين، قالت: "إن جميع الذي يتوفون خلال هذه الأيام، هم من أصحاب الأمراض المزمنة".

وبشأن لقاح الانفلونزا الموسمية، بينت أنه سيصل اليوم طعم الإنفلونزا إلى الميناء، معربةً عن أملها أن توزع مطلع الأسبوع المقبل.

أخبار ذات صلة

رأفت يدعو لمتابعة العمل لتحقيق رؤية الرئيس بعقد مؤتمر دولي للسلام

رأفت يدعو لمتابعة العمل لتحقيق رؤية الرئيس بعقد مؤتمر دولي للسلام

الخضري يرحب بدعوة رئيس فنزويلا لرفع الحصارعن غزة ويدعوه لخطوات عملية

الخضري يرحب بدعوة رئيس فنزويلا لرفع الحصارعن غزة ويدعوه لخطوات عملية

الأوقاف الإسلامية: الاحتلال يعمد إلى تغيير طابع المدينة المقدسة وتهويدها

الأوقاف الإسلامية: الاحتلال يعمد إلى تغيير طابع المدينة المقدسة وتهويدها

قمة في القاهرة بين الرئيسين عباس والسيسي اليوم

قمة في القاهرة بين الرئيسين عباس والسيسي اليوم

حسام زكي: تنسيق &#34;فلسطيني مصري أردني&#34; لدعم رؤية أبو مازن عقد مؤتمر دولي للسلام

حسام زكي: تنسيق "فلسطيني مصري أردني" لدعم رؤية أبو مازن عقد مؤتمر دولي للسلام

الزق: قرار منع إدخال منتجات الألبان من الضفة لغزة خطير على الوحدة الوطنية والجغرافية

الزق: قرار منع إدخال منتجات الألبان من الضفة لغزة خطير على الوحدة الوطنية والجغرافية

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد الأسرى المصابين بالسرطان إلى 11

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد الأسرى المصابين بالسرطان إلى 11

حنا عيسى: ممارسات إسرائيل بالأراضي المحتلة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي

حنا عيسى: ممارسات إسرائيل بالأراضي المحتلة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

الخضري يرحب بدعوة رئيس فنزويلا لرفع الحصارعن غزة ويدعوه لخطوات عملية

الخضري يرحب بدعوة رئيس فنزويلا لرفع الحصارعن غزة ويدعوه لخطوات عملية

الأوقاف الإسلامية: الاحتلال يعمد إلى تغيير طابع المدينة المقدسة وتهويدها

الأوقاف الإسلامية: الاحتلال يعمد إلى تغيير طابع المدينة المقدسة وتهويدها

الزق: قرار منع إدخال منتجات الألبان من الضفة لغزة خطير على الوحدة الوطنية والجغرافية

الزق: قرار منع إدخال منتجات الألبان من الضفة لغزة خطير على الوحدة الوطنية والجغرافية

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد الأسرى المصابين بالسرطان إلى 11

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد الأسرى المصابين بالسرطان إلى 11

حنا عيسى: ممارسات إسرائيل بالأراضي المحتلة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي

حنا عيسى: ممارسات إسرائيل بالأراضي المحتلة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي

جامعة فلسطين تنظم وقفة تضامنية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

جامعة فلسطين تنظم وقفة تضامنية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتج بنسبة 3.36% خلال شهر أكتوبر

الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتج بنسبة 3.36% خلال شهر أكتوبر

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة

منوعات

أسما منير تهاجم الشائعات المتداولة عن انفصال عمرو دياب عن الشربيني

أسما منير تهاجم الشائعات المتداولة عن انفصال عمرو دياب عن الشربيني

شاهد: جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها ووصلة رقص لأصالة وجنات

شاهد: جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها ووصلة رقص لأصالة وجنات

والدة مذيعة كويتية: &#34;ايش ذا اللبس الخالع..عيب&#34;

والدة مذيعة كويتية: "ايش ذا اللبس الخالع..عيب"

شاهد: معجبو نوال الزغبي يتداولون فيديو لها من 22 عام

شاهد: معجبو نوال الزغبي يتداولون فيديو لها من 22 عام

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

ريهام عبد الغفور: أنا تعرضت للخيانة الزوجية وتهددت بالقتل

ريهام عبد الغفور: أنا تعرضت للخيانة الزوجية وتهددت بالقتل

شاهد: عبير صبري تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: عبير صبري تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: حلا الترك مرتبكة وخجولة في بثها المباشر

شاهد: حلا الترك مرتبكة وخجولة في بثها المباشر

هل وقع رجل الأعمال الإماراتي بغرام نسرين طافش

هل وقع رجل الأعمال الإماراتي بغرام نسرين طافش

شاهد: فيفي عبده توجه رسالة لمتابعيها من الساحل الشمالي

شاهد: فيفي عبده توجه رسالة لمتابعيها من الساحل الشمالي

عربي

الرئيس اليمني: عازمون على إنهاء المشروع الانقلابي للحوثيين

الرئيس اليمني: عازمون على إنهاء المشروع الانقلابي للحوثيين

موقع أمريكي: كوشنر يتوجه للسعودية وقطر بمحاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية

موقع أمريكي: كوشنر يتوجه للسعودية وقطر بمحاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون مقتل 8 جنود سعوديين بقصف معسكر تداوين في مأرب

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون مقتل 8 جنود سعوديين بقصف معسكر تداوين في مأرب

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)