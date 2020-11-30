حماس: قيادة السلطة تتراجع عن مواجهة الاحتلال بالمقابل تتشدد بالحوارات الوطنية

رام الله - دنيا الوطنهاجم المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم، السلطة الفلسطينية، بعد إعادة العلاقات بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي.وتساءل قاسم في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر) "لماذا تتراجع قيادة السلطة في كل مرة عن تعهداتها بمواجهة الاحتلال؟ لماذا تبدي هذه القيادة مرونة كاملة في التعاون والتفاهم مع الاحتلال، بينما تتشدد في حواراتها مع المكونات الفلسطينية الوطنية؟".وأضاف قاسم: "واضح أن السلطة ليس فقط فاقدة للقدرة على مواجهة الاحتلال، لكنها لا تمتلك الإرادة لذلك".