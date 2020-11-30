شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتج بنسبة 3.36% خلال شهر أكتوبر

الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتج بنسبة 3.36% خلال شهر أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني، الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، سجل ارتفاعاً نسبته 3.36% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة مع شهر أيلول 2020أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 97.09 خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة ﺒ 93.93 خلال شهر أيلول 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 3.46%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 96.96 خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة ﺒ 93.72 خلال شهر أيلول 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.47%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.17 خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بـ 95.80 خلال شهر أيلول 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 11.76%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط المحاصيل غير الدائمة بنسبة 29.44%، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة البلدية 1.87 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 3.12 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا صغير الحجم 3.25 شيقل/كغم، ومتوسط سعر السبانخ 3.80 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 2.57 شيقل/كغم، ومتوسط سعر باذنجان صغير الحجم 2.19 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الجاف 2.40 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.94 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 5.04%، وذلك لارتفاع أسعار العنب ليبلغ بالمتوسط 2.86 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البرتقال كبير الحجم أبو صرة ليبلغ 1.74 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكلمنتينا 1.48 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الزيتون الأخضر 6.05 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 2.10%، حيث بلغ متوسط سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم - 11.69 شيقل/كرتونة، ومتوسط سعر الدجاج اللاحم الحي 9.71 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 6.43%.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.85%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

بينما شهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر تشرين أول 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 3.54%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.65%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.52%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 0.17%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.67%، وأسعار صناعة المنسوجات بنسبة 0.69%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 0.55%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.40%.

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