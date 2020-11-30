الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.



ففي رام الله، أفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال، اقتحمت قرية قراوة بني زيد، انطلاقاً من مستوطنة (حلميش) واعتقلت الشابين عمر رجا، ونور الدين من منزليهما.



واقتحم الاحتلال محيط بلدتي كفر عين والنبي صالح غربي رام الله، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين سائد أبو عبيد، وحمادة أبو عبيد.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أيمن نواف القيسي (19 عاماً)، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في مخيم العزة شمال بيت لحم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب موسى منير جعارة (23 عاماً)، والأسير المحرر شادي شحادة بداونة (32 عاماً)، من مخيم عايدة شمالاً، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة شبّان، خلال تشييع جثمان الشـهيد نور شقير في مدينة القدس.



وأفادت مصادر مقدسية باعتقال 5 شبان من بينهم إيهاب إياد شقير ابن عم الشهيد، وذلك بحجة رفع أعلام فلسطينية، وتجاوز العدد المسموح في عملية التشييع، الذي حددته سلطات الاحتلال بـ 30) شخصاً يدخل منهم 20 فقط للمقبرة.



وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة اعتقالات في كفر عقب شمال القدس، عرف من بينهم المقدسي، أشرف البشيتي.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.