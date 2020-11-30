شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية، الليلة الماضية، نيران رشاشاتها الثقيلة، وفتحت خراطيم المياه، صوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال، أطلقوا النار بشكل مكثف، صوب مراكب الصيادين على قرابة ثلاثة أميال بحرية، قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحوا خراطيم المياه عليها، ما اضطر الصيادين لمغادرة البحر، خوفاً على حياتهم وفقدان شباكهم ومعدات الصيد.

يذكر، أن زوارق الاحتلال، تتعمد يومياً مهاجمة الصيّادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

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