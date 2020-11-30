تعطل خطوط كهرباء إسرائيلية مغذية لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن تعطل مفاجئ للخطوط الإسرائيلية الثلاثة المغذية لمحافظة شمال القطاع.



وأوضحت الشركة، أن تعطل الخطوط تم من داخل مناطق الخط الأخضر، أي من الجانب الإسرائيلي.



وأشارت إلى أنه جاري المتابعة مع جهات الاختصاص لضمان إصلاحها وإعادتها للخدمة مجددًا.