توغل محدود لأليات الاحتلال شرق مخيم البريج

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة اليات عسكرية اسرائيلية صباح اليوم الاثنين، لمسافة محدودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وقالت مصادر محلية: إن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة خارج السياج الأمني انطلاقًا من بوابة المدرسة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وذكرت المصادر أن الجرافات شرعت باعمال تسوية وتجريف قرب السياج الامني.