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معاريف: نتنياهو يعتزم زيارة مصر قريبًا

معاريف: نتنياهو يعتزم زيارة مصر قريبًا
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف): إن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتزم زيارة القاهرة، خلال الأسابيع القريبة المقبلة، ولقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها: إنه "في أعقاب تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، التي ستتركز بالأساس في المجالات الاقتصادية، بدؤوا في إسرائيل العمل من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر أيضاً".

وأضافت الصحيفة، أنه إضافة للقاء نتنياهو مع السيسي، يجري التخطيط للقاء بين وفدين اقتصاديين إسرائيلي ومصري، يتم خلاله بحث مشاريع اقتصادية مشتركة، ودفع علاقات تجارية بين الدولتين.

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