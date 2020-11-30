جمهوريون يقرون بهزيمة ترامب: نقل السلطة إلى جو بايدن حتمي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري الأمريكي، أن الانتقال رئاسة البيت الأبيض جو بايدن "يبدو حتميا"، ما يعني رحيل الرئيس دونالد ترامب.



وجاءت تصريحات الجمهوريين في الوقت الذي شكك فيه ترامب خلال حديثه لشبكة (فوكس نيوز)، في أن المحكمة العليا ستنظر حتى أيا من الطعون التي تعهدت حملته بمواصلة تقديمها.



وقال السناتور الجمهوري روي بلانت رئيس اللجنة المعنية بالجلسة الافتتاحية للكونغرس إنهم يتوقعون أن يؤدي الديمقراطي بايدن اليمين رئيسا للبلاد في 20 يناير.



وأضاف بلانت، وهو من ولاية ميزوري، لشبكة "سي.إن.إن" "إننا نعمل مع إدارة بايدن، وهي الإدارة المحتملة، على كل من الفترة الانتقالية والتنصيب كما لو أننا نمضي قدما"، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد الاعتراف بخسارة ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر الجاري.



وكان حاكم آركنسو آسا هاتشنسون واحدا من الجمهوريين القلائل الذين أشاروا إلى بايدن بوصفه الرئيس المنتخب.



وذكر هاتشنسون أن "الانتقال هو المهم.. كلمات الرئيس ترامب ليست بهذه الأهمية"، مضيفا أنه يتفهم السبب القانوني لعدم إقرار ترامب بالهزيمة.