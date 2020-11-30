المخابرات الإيرانية تنشر صور منفذي اغتيال رئيس البرنامج النووي

رام الله - دنيا الوطننشرت المخابرات الإيرانية في جميع الفنادق في ايران صور الأشخاص المتورطين الذين نفذوا عملية اغتيال العالم النووي فخري زاده.ووفق موقع قناة (روسيا اليوم) فقد تداولت المخابرات الإيرانية، صور المتورطين في اغتيال فخري زادة "أبو القنبلة النووية الإيرانية" في جميع الفنادق في البلاد.بالإضافة إلى ذلك ، طلبت المخابرات الإيرانية من أصحاب الفنادق إبلاغهم فور وجود هؤلاء الأشخاص.يذكر أن طهران اتهمت إسرائيل بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده بعد أن نصب مسلحا كمينا لسيارته، بينما ​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الجمعة الماضي، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.