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الرئيس اليمني: عازمون على إنهاء المشروع الانقلابي للحوثيين

الرئيس اليمني: عازمون على إنهاء المشروع الانقلابي للحوثيين
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
رام الله - دنيا الوطن
شدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على حرصه لتحقيق السلام في بلاده، مشيرا إلى أنه من هذه الرؤية الواضحة انطلقت حكومته "بكل حرص نحو مبادرات السلام.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر هادي في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني، أن "معركة الاستقلال تعني في أهم ما تعنيه بناء الدولة ومؤسساتها وفقا لخيارات الشعب وتطلعاته وآماله، فالدولة بمؤسساتها اليقظة والفاعلة والحية هي الضامن الوحيد للاستقرار والأمن والحقوق والعدالة".

وقال الرئيس اليمني: "ومن هنا يأتي إصرارنا الكامل على هدفنا الذي لن نتراجع ولن نحيد عنه، وهو إنهاء المشروع الانقلابي الكهنوتي وكافة مشاريع التقسيم والتجزئة، تلك المشاريع التي صادرت فكرة الدولة ودمرت مؤسساتها وعرّضت وطننا الكبير للانكشاف المر والخطير في هذه اللحظة الغادرة من تاريخنا".

وشدد هادي على أن حكومته تسعى إلى تحقيق سلام عادل، إلا أن الحوثيين هم الذين يرفضونه، قائلا: "انطلقنا بكل حرصٍ نحو مبادرات السلام وظلت أيدينا ممدودة بصدق إليه على الدوام، وحاولنا بكل ما أوتينا ترميم التصدّع الذي أحدثته الميليشيات الحوثية في جسد الوطن.. إلاّ أن خناجر غدرهم تأبى إلاّ أن ترتدّ لتطعن الوطن الجريح وتزيد من معاناته وآلامة".

وطالب الرئيس اليمني مواطني بلاده "المخدوعين الذين يسوقهم الحوثيون سوقا إلى قتال إخوانهم" إلى التوقف عن "تدمير المدن وإحراق الشعب في محارق حرب لن يجنون منها سوى الخسارة والخيبات".

وأعرب هادي عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على موقفها من الأزمة اليمنية، بما في ذلك على رعايتها لاتفاق الرياض"الهادف الى وحدة الصف حول المشروع الوطني ونزع فتيل التوتر والخلاف والصراع" في اليمن.

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