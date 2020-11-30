شؤون فلسطينية

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأثنين، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.31 شيكل.

الدينار الأردني: 4.67 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.

الجنيه المصري: 0.21 شيكل.

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