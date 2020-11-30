طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأثنين، على النحو التالي:الدولار الأمريكي: 3.31 شيكل.الدينار الأردني: 4.67 شيكل.اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.