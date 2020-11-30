شؤون فلسطينية

تعرف على الحالة الجوية اليوم الإثنين

تعرف على الحالة الجوية اليوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
 يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية  إلى شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء2020/12/01: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية  إلى شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/12/02: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/12/03: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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