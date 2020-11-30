الإفراج عن الأسير داوود رواجبة بعد أشهر من الاعتقال الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد عن الأسير داوود أكرم رواجبة من بلدة روجيب شرق مدينة نابلس بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري البالغة أربعة أشهر.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المحرر رواجبة بتاريخ 30/7/2020 من منزله في بلدة روجيب بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته.



ويعاني الأسير رواجبة من عدة أمراض وتم اعتقاله رغم ذلك ويستهدفه الاحتلال منذ عام 1992 حيث اعتقل لمرات عديدة إداريا.