الخليل: قرار بتعليق الدوام بعدة مدارس بالمحافظة بسبب تفشي (كورونا)





وقال البكري: إنه بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس تم إقرار تعليق الدوام في مدرستي:



1. شهداء صوريف الأساسية للبنين.

2.الصخرة المشرفة الأساسية في مدينة حلحول.

وكلاهما في مديرية التربية والتعليم- شمال الخليل.



وسيكون الإغلاق اعتباراً من غدٍ الاثنين 30/11/2020 حتى صباح الأحد الموافق 6/12/2020.





رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، قراراً بتعليق الدوام بعدة مدارس، بسبب تفشي فيروس (كورونا).