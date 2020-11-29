الخليل: قرار بتعليق الدوام بعدة مدارس بالمحافظة بسبب تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، قراراً بتعليق الدوام بعدة مدارس، بسبب تفشي فيروس (كورونا).
أصدر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، قراراً بتعليق الدوام بعدة مدارس، بسبب تفشي فيروس (كورونا).
وقال البكري: إنه بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس تم إقرار تعليق الدوام في مدرستي:
1. شهداء صوريف الأساسية للبنين.
2.الصخرة المشرفة الأساسية في مدينة حلحول.
وكلاهما في مديرية التربية والتعليم- شمال الخليل.
وسيكون الإغلاق اعتباراً من غدٍ الاثنين 30/11/2020 حتى صباح الأحد الموافق 6/12/2020.
1. شهداء صوريف الأساسية للبنين.
2.الصخرة المشرفة الأساسية في مدينة حلحول.
وكلاهما في مديرية التربية والتعليم- شمال الخليل.
وسيكون الإغلاق اعتباراً من غدٍ الاثنين 30/11/2020 حتى صباح الأحد الموافق 6/12/2020.
التعليقات