شؤون فلسطينية

الخليل: قرار بتعليق الدوام بعدة مدارس بالمحافظة بسبب تفشي (كورونا)

الخليل: قرار بتعليق الدوام بعدة مدارس بالمحافظة بسبب تفشي (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، قراراً بتعليق الدوام بعدة مدارس، بسبب تفشي فيروس (كورونا).

وقال البكري: إنه بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس تم إقرار تعليق الدوام في مدرستي:

1. شهداء صوريف الأساسية للبنين.
2.الصخرة المشرفة الأساسية في مدينة حلحول.
وكلاهما في مديرية التربية والتعليم- شمال الخليل.

وسيكون الإغلاق اعتباراً من غدٍ الاثنين 30/11/2020 حتى صباح الأحد الموافق 6/12/2020.

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