محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن عدد من المدارس في المحافظة



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إنه بعد التشاور مع مدير عام التربية والتعليم ومدير الصحة في المحافظة، قررنا ما يلي:



- فتح مدرسة بنات كفل حارس الثانوية.



- تعليق الدوام في مدرسة ذكور ياسوف سكاكا الثانوية لمدة 14 يوما.



- تعليق دوام 3 شعب في مدرسة بنات رافات الثانوية لمدة 14 يوما.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً بشأن عدد من المدارس، في المحافظة.