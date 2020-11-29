محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن عدد من المدارس في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً بشأن عدد من المدارس، في المحافظة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إنه بعد التشاور مع مدير عام التربية والتعليم ومدير الصحة في المحافظة، قررنا ما يلي:
- فتح مدرسة بنات كفل حارس الثانوية.
- تعليق الدوام في مدرسة ذكور ياسوف سكاكا الثانوية لمدة 14 يوما.
- تعليق دوام 3 شعب في مدرسة بنات رافات الثانوية لمدة 14 يوما.
أصدرت محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً بشأن عدد من المدارس، في المحافظة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إنه بعد التشاور مع مدير عام التربية والتعليم ومدير الصحة في المحافظة، قررنا ما يلي:
- فتح مدرسة بنات كفل حارس الثانوية.
- تعليق الدوام في مدرسة ذكور ياسوف سكاكا الثانوية لمدة 14 يوما.
- تعليق دوام 3 شعب في مدرسة بنات رافات الثانوية لمدة 14 يوما.
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