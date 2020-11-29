شؤون فلسطينية

أول تعليق من الحكومة على قرار الاحتلال اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

أول تعليق من الحكومة على قرار الاحتلال اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة
حكومة الدكتور محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، عن رفضه لأي اقتطاعات من أموال المقاصة.

يأتي ذلك تعقيباً على الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية الليلة، وأعلنت فيها عن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (كابينت)، اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة هي قيمة مستحقات أسر الشهداء والجرحى.

واعتبر مجلس الوزراء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم الليلة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تلك الاقتطاعات غير قانونية.

وشدد على أن الحكومة لن تقبل بهذه الاقتطاعات، وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى.

وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت)، صادق على نقل 2.5 مليار شيكل، من أموال المقاصة، إلى السلطة الفلسطينية. 

وأضاف الموقع: "كذلك قرر (كابينت) خصم 600 مليون شيكل، قيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للأسرى".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، قال في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، إنه إذا حدث خصم للأموال "فيعني ذلك عودة لنقطة الصفر".

أخبار ذات صلة

الإفراج عن الأسير داوود رواجبة بعد أشهر من الاعتقال الإداري

الإفراج عن الأسير داوود رواجبة بعد أشهر من الاعتقال الإداري

الخليل: قرار بتعليق الدوام بعدة مدارس بالمحافظة بسبب تفشي (كورونا)

الخليل: قرار بتعليق الدوام بعدة مدارس بالمحافظة بسبب تفشي (كورونا)

سلفيت: فتح مركز الفرز وسحب العينات الخاصة بفيروس (كورونا) بالمدينة غداً

سلفيت: فتح مركز الفرز وسحب العينات الخاصة بفيروس (كورونا) بالمدينة غداً

منظمة التحرير &#34;الدائرة السياسية&#34; تصدر بياناً بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

منظمة التحرير "الدائرة السياسية" تصدر بياناً بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

البرغوثي: اقتطاع إسرائيل 600 مليون شيكل هجمة جديدة للمس بالأسرى وعائلات الشهداء

البرغوثي: اقتطاع إسرائيل 600 مليون شيكل هجمة جديدة للمس بالأسرى وعائلات الشهداء

جنين: قرار بتعليق الدراسة في 13 مدرسة حتى نهاية الأسبوع

جنين: قرار بتعليق الدراسة في 13 مدرسة حتى نهاية الأسبوع

شاهد: لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر للمنزلي بغزة تقوم بجولة تفقدية

شاهد: لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر للمنزلي بغزة تقوم بجولة تفقدية

القدس: تشييع جثمان الشهيد نور شقير

القدس: تشييع جثمان الشهيد نور شقير

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

الإفراج عن الأسير داوود رواجبة بعد أشهر من الاعتقال الإداري

الإفراج عن الأسير داوود رواجبة بعد أشهر من الاعتقال الإداري

الخليل: قرار بتعليق الدوام بعدة مدارس بالمحافظة بسبب تفشي (كورونا)

الخليل: قرار بتعليق الدوام بعدة مدارس بالمحافظة بسبب تفشي (كورونا)

سلفيت: فتح مركز الفرز وسحب العينات الخاصة بفيروس (كورونا) بالمدينة غداً

سلفيت: فتح مركز الفرز وسحب العينات الخاصة بفيروس (كورونا) بالمدينة غداً

منظمة التحرير &#34;الدائرة السياسية&#34; تصدر بياناً بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

منظمة التحرير "الدائرة السياسية" تصدر بياناً بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

البرغوثي: اقتطاع إسرائيل 600 مليون شيكل هجمة جديدة للمس بالأسرى وعائلات الشهداء

البرغوثي: اقتطاع إسرائيل 600 مليون شيكل هجمة جديدة للمس بالأسرى وعائلات الشهداء

جنين: قرار بتعليق الدراسة في 13 مدرسة حتى نهاية الأسبوع

جنين: قرار بتعليق الدراسة في 13 مدرسة حتى نهاية الأسبوع

شاهد: لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر للمنزلي بغزة تقوم بجولة تفقدية

شاهد: لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر للمنزلي بغزة تقوم بجولة تفقدية

القدس: تشييع جثمان الشهيد نور شقير

القدس: تشييع جثمان الشهيد نور شقير

منوعات

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

ريهام عبد الغفور: أنا تعرضت للخيانة الزوجية وتهددت بالقتل

ريهام عبد الغفور: أنا تعرضت للخيانة الزوجية وتهددت بالقتل

شاهد: عبير صبري تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: عبير صبري تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: حلا الترك مرتبكة وخجولة في بثها المباشر

شاهد: حلا الترك مرتبكة وخجولة في بثها المباشر

هل وقع رجل الأعمال الإماراتي بغرام نسرين طافش

هل وقع رجل الأعمال الإماراتي بغرام نسرين طافش

شاهد: فيفي عبده توجه رسالة لمتابعيها من الساحل الشمالي

شاهد: فيفي عبده توجه رسالة لمتابعيها من الساحل الشمالي

غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث صورة لها

غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث صورة لها

هنا الزاهد توجه رسالة حب لوالدتها

هنا الزاهد توجه رسالة حب لوالدتها

شاهد: نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل برقصها احتفلاً بفوز الأهلي

شاهد: نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل برقصها احتفلاً بفوز الأهلي

شاهد:أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده الخمسين

شاهد:أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده الخمسين

عربي

موقع أمريكي: كوشنر يتوجه للسعودية وقطر بمحاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية

موقع أمريكي: كوشنر يتوجه للسعودية وقطر بمحاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون مقتل 8 جنود سعوديين بقصف معسكر تداوين في مأرب

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون مقتل 8 جنود سعوديين بقصف معسكر تداوين في مأرب

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سوريا.. إصابة خمسة عمال جراء &#34;صومعة قمح&#34; في طرطوس

سوريا.. إصابة خمسة عمال جراء "صومعة قمح" في طرطوس