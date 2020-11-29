أول تعليق من الحكومة على قرار الاحتلال اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة





يأتي ذلك تعقيباً على الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية الليلة، وأعلنت فيها عن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (كابينت)، اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة هي قيمة مستحقات أسر الشهداء والجرحى.



واعتبر مجلس الوزراء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم الليلة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تلك الاقتطاعات غير قانونية.





وشدد على أن الحكومة لن تقبل بهذه الاقتطاعات، وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى.





وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت)، صادق على نقل 2.5 مليار شيكل، من أموال المقاصة، إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف الموقع: "كذلك قرر (كابينت) خصم 600 مليون شيكل، قيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للأسرى".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، قال في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، إنه إذا حدث خصم للأموال "فيعني ذلك عودة لنقطة الصفر".



رام الله - دنيا الوطنأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، عن رفضه لأي اقتطاعات من أموال المقاصة.